В Литве снизят тарифы на газ и электроэнергию для населения с января 2024 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы в четверг утвердил новые цены на природный газ для потребителей государственного энергохолдинга Ignitis на первое полугодие 2024 года.

Согласно материалам ГСРЭ, для первой категории жителей, потребляющих наименьшее количество газа (до 300 кубометров в год), цена снижается на 7 центов до 1,29 евро, для второй – тех, кто отапливает дома газом и потребляет от 300 до 20 тыс. кубометров, – на 4 цента до 0,83 евро, для третьей группы потребителей (более 20 тыс. кубометров) – на 4 цента до 0,79 евро.

С января следующего года государство больше не будет выплачивать компенсации потребителям газа.

Как сообщалось, с 1 июля 2023 года цена газа для населения с государственной компенсацией также снижалась – на 4-5 центов. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис отмечал, что, несмотря на падение цен на газ на рынках, его стоимость жителям страны все еще необходимо компенсировать. Правительство утвердило государственную компенсацию за газ бытовым потребителям до конца 2023 года – 63 цента за кубометр (ранее 99 центов).

Цена на электроэнергию для жителей, не выбравших независимого поставщика, с января также снижается.

В четверг ГСРЭ утвердил государственные тарифы на электроэнергию Ignitis для потребителей на первое полугодие следующего года. В "стандартном" однотарифном плане цена составит 21,9 цента за 1 кВт.ч, что на 0,8 цента ниже, чем в настоящее время, в двухтарифном плане – 25 центов дневная зона (на 1,1 цента ниже), 15,2 цента ночная зона (на 0,6 цента ниже).

Стоимость электроэнергии в Литве сейчас составляет 22,7 цента за 1 кВт.ч. Обычно ее определяют два раза в год – в январе и в июле.