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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Блинкен призвал Израиль избегать причинения вреда мирным жителям Газы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху призвал Израиль принять меры для обеспечения безопасности мирных жителей в секторе Газа, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь вновь заявил о поддержке права Израиля на защиту от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом и призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы избежать нанесения вреда мирным жителям", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Помимо этого, Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению оставшихся заложников и по ускорению передачи гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость учета гуманитарных потребностей и необходимости защиты гражданского населения на юге Газы до начала там любых военных операций, призвал к немедленным шагам по привлечению экстремистов среди поселенцев к ответственности за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан", - отмечается в документе.

Глава Госдепа также заявил, что США по-прежнему "привержены реальным шагам для развития палестинского государства, живущего в мире, свободе и безопасности вместе с Израилем".

Позднее Блинкен встретился с лидером Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом. Согласно заявлению госдепа, госсекретарь на встрече "осудил экстремистское насилие против палестинского гражданского населения на Западном берегу реки Иордан и заявил, что будет продолжать настаивать на привлечении виновных к ответственности в полной мере".

Также Блинкен и Аббас говорили об активизации гуманитарных поставок в Газу, в том числе при помощи "максимального продления гуманитарных пауз".

Кроме того, госсекретарь и глава ПНА отметили "срочную необходимость принятия мер по укреплению безопасности и свободы палестинцев на Западном берегу реки Иордан".

Блинкен в четверг посетил Израиль и Западный берег реки Иордан.

Хроника 07 октября – 30 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ПНА Энтони Блинкен сектор Газа Биньямин Нетаньяху
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