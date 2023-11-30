Глава МИД Армении заявил, что ОБСЕ быстро приходит в упадок

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о регрессе ОБСЕ как крупнейшей организации в сфере обеспечения безопасности в мире.

"ОБСЕ, которая до сих пор остается крупнейшей организацией безопасности в мире, быстро приходит в упадок, поскольку некогда должным образом принятые и хорошо разработанные мандаты и обязательства полностью игнорируются", - заявил Мирзоян на министерской встрече ОБСЕ в Скопье, сообщает пресс-служба армянского МИД.

По его словам, этот процесс начался несколько лет назад, когда ОБСЕ не смогла выполнить свои основные задачи - раннее предупреждение и предотвращение конфликтов.

"К сожалению, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто общее понимание того, что нарушение международного права в любой части мира должно быть безоговорочно осуждено, иначе это создаст ощущение безнаказанности, которое станет новой нормой в других частях мира. К сожалению, зона ответственности ОБСЕ не является исключением", - отметил Мирзоян.

Он заявил, что "при молчаливом согласии международного сообщества Азербайджан достиг своей давней цели - получить территорию Нагорного Карабаха без его армянского населения".

"Однако даже после этого претензии азербайджанской стороны не были прекращены. Теперь вся суверенная территория Республики Армения стала мишенью нашего соседа. Это, в сочетании с продолжающейся ненавистью, военной риторикой, применением силы и угрозами ее применения, отказом приехать на встречи, организованные различными международными игроками, включая США и ЕС, показывает, что эта страна не искренне заинтересована в мире и стабильность в нашем регионе", - сказал глава МИД Армении.

"Армения по-прежнему готова к переговорам, и нам нужно, чтобы Азербайджан перестал отвергать предложения посредников о встрече и заключении мирного договора. Для достижения этой цели нам нужны искренние усилия всех заинтересованных сторон и международного сообщества в целом, чтобы перевернуть страницу насилия на Южном Кавказе", - отметил Мирзоян.