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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Патрушев проведет в Ярославле совещание по подготовке инженеров для авиапрома

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Николай Патрушев в пятницу проведет в Ярославле совещание по вопросам подготовки инженерно-технических кадров для предприятий авиационной промышленности, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"1 декабря секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Ярославле совещание по вопросам подготовки инженерно-технических кадров в интересах предприятий авиационной промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Патрушев СБ РФ Ярославль Совбез
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