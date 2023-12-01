Патрушев проведет в Ярославле совещание по подготовке инженеров для авиапрома
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Николай Патрушев в пятницу проведет в Ярославле совещание по вопросам подготовки инженерно-технических кадров для предприятий авиационной промышленности, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"1 декабря секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Ярославле совещание по вопросам подготовки инженерно-технических кадров в интересах предприятий авиационной промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы.