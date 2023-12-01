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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре осталась нулевой

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре, как и в течение шести предыдущих месяцев, остается нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизилась на 42,6%, до 3 тыс. 312,7 рубля с 5 тыс. 773,1 рубля за тонну в ноябре.

Расчеты пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $783,9 за тонну ($838,8 месяц назад), на шрот - $232,8 ($249,9).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

По прогнозу Масложирового союза, экспорт подсолнечного масла в 2023 году может превысить 4,4 млн тонн против 3,3 млн тонн год назад.

Минсельхоз
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