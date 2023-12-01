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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Количество авиарейсов из Владивостока в КНР в декабре увеличится вдвое

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Количество авиарейсов из аэропорта Владивостока в Китай в декабре увеличится в два раза, с восьми до 17, сообщило в пятницу агентство международного сотрудничества Приморского края.

" С 10 декабря добавится рейс в Пекин авиакомпании "Аврора" (по воскресеньям), а с 18 декабря - еще пять рейсов авиакомпании "Россия". Кроме того, с 24 декабря авиакомпания "Россия" начнет выполнять полеты в Харбин три раза в неделю", - говорится в сообщении агентства.

По состоянию на 1 декабря из аэропорта Владивосток в Китай еженедельно вылетает восемь рейсов: четыре в Харбин (Chengdu Airlines), три в Пекин ("Аврора"). Еженедельно один рейс в Далянь выполняет авиакомпания Hainan Airlines.

Как сообщалось, аэропорт Владивостока в январе-октябре 2023 года обслужил 2,2 млн пассажиров, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внутренний пассажиропоток за 10 месяцев вырос на 15%, превысив 2 млн человек.

На международных авиалиниях было обслужено 22 тыс. пассажиров. В настоящее время пассажирам аэропорта Владивосток доступно шесть международных направлений: Бангкок, Пхукет (оба - Таиланд), Пекин, Харбин, Далянь (все - Китай) и Ташкент.

Владивосток КНР
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