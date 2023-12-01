Apple и Paramount обсуждают создание пакетной подписки на свои стриминговые сервисы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американские Apple Inc. и Paramount Global обсуждают возможность создания пакетной подписки на свои сервисы потокового вещания Apple TV+ и Paramount+, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Предполагается, что такая подписка будет дешевле, чем на оба сервиса по отдельности.

По словам источников, переговоры находятся на ранней стадии и пока неясно, как именно будет формироваться пакетное предложение.

Согласно данным аналитической компании Antenna, отток подписчиков Apple TV+ и Paramount+ в октябре превысил 7%, в то время как среднее значение по индустрии составило 5,7%. Операторы стриминговых сервисов, как правило, не раскрывают такие данные, уточняет WSJ.