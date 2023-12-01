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Ритейлер Neiman отклонил заявку конкурирующей Saks о покупке с оценкой в $3 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов класса "люкс" Neiman Marcus на этой неделе отклонила предложение конкурирующей Saks Fifth Avenue о поглощении в рамках сделки с оценкой стоимости около $3 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам некоторых из источников, Neiman не устроила структура сделки, значительную часть которой предполагалось оплатить не за счет денежных средств.

Компании начали обсуждать объединение более 10 лет назад, но переговоры время от времени прерывались. Последний раунд длится уже не один месяц.

Стороны продолжают переговоры, но если им и удастся договориться, то это вряд ли произойдет ранее следующего года, говорят источники.

История обеих компаний насчитывает более 100 лет.

Neiman Marcus Saks Fifth Avenue США
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