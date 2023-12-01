Международная федерация Красного Креста и Полумесяца приостановила членство Белоруссии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Членство Белорусского Красного Креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановлено с 1 декабря, сообщили в пресс-службе организации .

Это решение связано тем, что белорусская организация не выполнила требование снять с должности генерального секретаря Дмитрия Шевцова. Федерация потребовала этого после его заявлений о ядерном оружии, в связи с перемещением украинских детей в Белоруссию, а также его поездок в Донецк и Луганск.

Настоятельное требование отстранить с должности генсека Шевцова было направлено в Белоруссию в начале октября.

"Отстранение означает, что Белорусский Красный Крест теряет свои права члена Международной федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - заявили в пресс-службе.