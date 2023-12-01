Ирак в ноябре сократил экспорт нефти на 3% к октябрю - до 3,43 млн б/с

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака в ноябре составил 3,433 млн б/с, сообщило Министерство нефти страны.

В октябре поставки нефти из Ирака достигли 3,533 млн б/с. Таким образом, в ноябре страна сократила экспорт на 3%, или 100 тысяч б/с.

Рост экспорта в октябре произошел на фоне увеличения добычи нефти в стране. По данным ОПЕК, нефтепроизводство в Ираке в том месяце составило 4,329 млн б/с, что на 109 тыс. б/с больше установленной альянсом квоты. Миннефти страны пришлось выступить с официальным заявлением и подтвердить приверженность сделке ОПЕК+. В ведомстве объяснили, что рост экспорта нефти из страны связан со снижением ее внутреннего потребления.

В ноябре экспорт нефти Ираком вернулся на уровень, державшийся на протяжении июля-сентября, - около 3,4 млн б/с. Суммарный объем поставок из Ирака за рубеж в ноябре составил 101,765 млн баррелей.

Доход от экспорта нефти в ноябре составил $8,512 млрд против $9,669 млрд в октябре. Снижение выручки обусловлено как сокращением объема поставок, так и снижением цены реализации: с $88,26 за баррель в октябре до $82,66 за баррель в ноябре.