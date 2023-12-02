Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Филиппин

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья южного филиппинского острова Минданао, сообщает Associated Press.

Землетрясение произошло в 22:37 по местному времени (17:37 мск) на глубине около 32 км.

В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами заявили, что, из-за силы и расположения землетрясения, цунами можно ожидать на юге Филиппин, а также в некоторых районах Индонезии, Палау и Малайзии.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии рекомендовали жителям южного побережья немедленно эвакуироваться. Западные СМИ отмечают, что в ближайшие часы сохранится риск появления у берегов волн цунами.

Однако сообщений о сильных волнах, ранениях или ущербе инфраструктуре пока не поступало.