Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей. По данным израильских властей, в плену у группировки находятся еще 15 женщин и два ребенка.
- Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах. Отменены или задержаны рейсы в нескольких европейских аэропортах, нарушена работа общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.
- Биньямин Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем.