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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей. По данным израильских властей, в плену у группировки находятся еще 15 женщин и два ребенка.

- Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах. Отменены или задержаны рейсы в нескольких европейских аэропортах, нарушена работа общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

- Биньямин Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем.

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