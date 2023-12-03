Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

США пока не получили от КНР ответ на предложение возобновить контакты по военной линии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Китайские военные пока не дали ответа на предложение американской стороны восстановить контакты между оборонными ведомствами стран, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Чарльз Браун.

"Я жду этого (...) Возможность поддерживать диалог, с союзниками ли, с соперниками ли, по-настоящему важна. В случае с соперниками это надо, чтобы избежать неверной оценки ситуации", - приводит Bloomberg его слова с Форума национальной обороны имени Рейгана в штате Калифорния.

Браун уточнил, что еще до встречи в ноябре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой лидеры договорились возобновить контакты между военными двух стран, он направил письмо начальнику объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли, призвав вновь ввести в действие каналы связи. Однако, по словам Брауна, ему пока не удалось напрямую поговорить с Лю Чжэньли.

Также он заявил о превосходстве США над КНР в киберпотенциале и технологиях искусственного интеллекта, но предостерег американцев от того, чтобы "почивать на лаврах".

Кроме того, генерал упомянул Украину, отметив, что США, предоставляя помощь Киеву, пытаются определить формы окончания кризиса вокруг этой страны.

Он пояснил, что не только военные определят исход конфликта. "В случае любого военного конфликта вы не решаете его исключительно военными методами. Он завершается дипломатическим решением", - отметил Браун.

Джо Байден КНР США Си Цзиньпин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Штаты планируют разместить в ИТР ракеты средней дальности в 2024 году

Обострение палестино-израильского конфликта

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей

Что произошло за день: суббота, 2 декабря

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Филиппин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });