США пока не получили от КНР ответ на предложение возобновить контакты по военной линии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Китайские военные пока не дали ответа на предложение американской стороны восстановить контакты между оборонными ведомствами стран, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Чарльз Браун.

"Я жду этого (...) Возможность поддерживать диалог, с союзниками ли, с соперниками ли, по-настоящему важна. В случае с соперниками это надо, чтобы избежать неверной оценки ситуации", - приводит Bloomberg его слова с Форума национальной обороны имени Рейгана в штате Калифорния.

Браун уточнил, что еще до встречи в ноябре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой лидеры договорились возобновить контакты между военными двух стран, он направил письмо начальнику объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли, призвав вновь ввести в действие каналы связи. Однако, по словам Брауна, ему пока не удалось напрямую поговорить с Лю Чжэньли.

Также он заявил о превосходстве США над КНР в киберпотенциале и технологиях искусственного интеллекта, но предостерег американцев от того, чтобы "почивать на лаврах".

Кроме того, генерал упомянул Украину, отметив, что США, предоставляя помощь Киеву, пытаются определить формы окончания кризиса вокруг этой страны.

Он пояснил, что не только военные определят исход конфликта. "В случае любого военного конфликта вы не решаете его исключительно военными методами. Он завершается дипломатическим решением", - отметил Браун.