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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Путин примет верительные грамоты у новых послов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 декабря примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Верительные грамоты вручат: Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Даурен Аскербекович Абаев (Республика Казахстан), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Александр граф Ламбсдорфф (Федеративная Республика Германия), Марк Бенг Эк Нео (Республика Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Королевство Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Республика Словения), Томас Райзен (Великое Герцогство Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Исламская Республика Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Рашед Хаммад аль-Адвани (Государство Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания), Танжу Бильгич (Турецкая Республика), Найджел Филип Кейси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркменистан), Екатерини Ксагорари (Греческая Республика), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Доминиканская Республика Люксембург Мавритания Пакистан
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