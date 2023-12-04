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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Пентагон проведет с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны США планирует в 2024 году вместе с австралийскими военными провести эксперименты в области гиперзвукового оружия на территории Австралии, заявила замглавы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Хайди Шу. Об этом сообщает Defense news.

"Мы уже близко работаем с австралийцами, чтобы определить, какие наши эксперименты можно вести в Австралии", сказала она.

По ее словам, за 2023 год США и Австралия нарастили сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия, а совместные эксперименты станут следующим шагом в этом направлении.

Defense news отмечает, что такие новейшие технологии как гиперзвуковое оружие, автономные системы вооружения, квантовые вычисления являются ядром второго этапа партнерства США, Австралии и Британии в области безопасности - AUKUS. Ранее, в рамках первого этапа AUKUS, участники обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок.

Издание напоминает, что США и Австралия уже 15 лет ведут исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов. В 2020 году страны запустили программу разработки высокоточных ракет, которые смогут развивать скорость в 5 Маха (6125 км/ч) и запускаться с истребителей-бомбардировщиков.

Также страны обсуждают интеграцию их систем противовоздушной и противоракетной обороны. Стороны также изучают то, как они могут вместе работать с новой системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System): она должна позволить включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему, и сыграть ключевую роль в защите острова Гуам - американской стратегической военной базы в Тихом океане.

AUKUS Австралия Гуам Пентагон США Хайди Шу
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