BYD в ноябре обновила рекорд в поставках автомобилей на новых источниках энергии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. в ноябре увеличила поставки автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на 31% до 301,903 тыс., по сравнению с 230,427 тыс. за тот же месяц прошлого года, сообщила компания.

Таким образом, объем продаж обновил рекордный показатель. Предыдущий максимум, зафиксированный в октябре, составлял 301,095 тыс. машин.

Реализация электромобилей в прошлом месяце выросла почти в полтора раза и достигла 170,15 тыс., в то время как подключаемых гибридов (PHEV) – сократилась на 3,2% до 131,228 тыс.

Поставки BYD в январе-ноябре превысили 2,683 млн NEV, что в 1,6 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года.