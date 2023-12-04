Президент Гвинеи-Бисау распорядился распустить парламент

Но депутаты отвергли это решение

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в понедельник распорядился распустить парламент и назначить дату для проведения новых парламентских выборов в стране, передают западные СМИ.

"Дата проведения следующих выборов в законодательные органы будет назначена в установленный срок в соответствии с положениями Конституции", - цитирует его указ Associated Press.

По данным агентства ЭФЭ, это решение президент Гвинеи-Бисау принял по итогам консультации с государственным советом. Выступая перед журналистами после заседания совета Сисоку Эмбало заявил журналистам, что страна пережила попытку военного переворота на минувшей неделе. Это событие, по его словам, "создало основания для серьезного политического кризиса".

"Учитывая попытку государственного переворота, который должна была осуществить Национальная гвардия..., а также признаки соучастия со стороны политиков, функционирование институтов республики стало неустойчивым", - приводит агентство его слова.

Associated Press отмечает, что депутаты отвергли решение президента, сославшись на Конституцию, согласно которой, парламент не может быть распущен в течение первых 12 месяцев после выборов. Агентство подчеркивает, что неясно, выполнит ли в итоге парламент указ президента.

В пятницу в столице страны Бисау произошла перестрелка между членами Национальной гвардии и батальона президентского дворца. Члены Национальной гвардии напали на штаб-квартиру судебной полиции с намерением вызволить из-под стражи двух министров, находящихся под следствием по обвинению в коррупции.

В это время Сисоку Эмбало находился за пределами страны: он был на климатическом саммите ООН в Дубае. После возвращения он отправил в отставку главу Нацгвардии.

В феврале 2022 года президент страны уже распускал парламент, сославшись на неразрешимые разногласия с этим органом, указывает Associated Press.