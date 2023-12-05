Израильские военные штурмовали город Дженин на Западном берегу Иордана

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 50 военных машин и четыре бульдозера задействовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе штурма в ночь на вторник города Дженин на Западном берегу реки Иордан, передает палестинское агентство WAFA.

"Более 50 военных машин в сопровождении четырех бульдозеров штурмовали город" - сообщает корреспондент агентства.

По его словам, над городом летали беспилотники, израильские снайперы заняли позиции на крышах нескольких домов, бульдозеры начали разрушать инфраструктуру, в некоторых городских кварталах отключено электричество. Все это привело к столкновениям в нескольких районах

В свою очередь, информацию о том, что израильские военные вошли в Дженин подтверждают и израильские СМИ.