ВВП Южной Кореи в III квартале ожидаемо повысился на 0,6%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным Банка Кореи.

Таким образом, результат совпал как с предварительно объявленным показателем, так и с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в июле-сентябре выросли на 0,3% (во втором квартале был отмечен спад на 0,7%) на фоне повышения затрат на услуги, в том числе на рестораны и досуг.

Государственные расходы поднялись на 0,2% (в апреле-июне – сократились на 2,1%). Инвестиции в оборудование упали на 2,2% (рост на 0,5%), в строительной отрасли – увеличились на 2,1% (снижение на 0,8%).

Экспорт вырос на 3,4%, в том числе благодаря повышению поставок полупроводников и оборудования. Импорт увеличился на 2,3% за счет роста закупок нефтепродуктов.

Корейский ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 1,4%. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя.

Между тем темпы подъема потребительских цен в стране в ноябре замедлились до 3,3% в годовом выражении с 3,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал 3,7%.

Это минимальная инфляция с июня текущего года.

Цены в ноябре относительно предыдущего месяца снизились на 0,6%, что стало самым значительным падением с октября 2020 года. В октябре рост составлял 0,3%.