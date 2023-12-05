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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Продажи носимых устройств в мире выросли на 2,6% в III квартале

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Мировые продажи носимых электронных устройств в третьем квартале 2023 года увеличились на 2,6% в годовом выражении и составили рекордные 148,4 млн единиц. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Рост был главным образом вызван увеличением продаж продукции менее известных брендов и новых категорий товаров, отмечают эксперты.

"Рынку носимых устройств уже десять лет, но, несмотря на некоторую консолидацию, на рынке все еще велико разнообразие в плане брендов и видов устройств", - сказал менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани.

Пятерка лидеров глобального рынка осталось неизменной: в нее входят Apple Inc., Samsung, Xiaomi, Huawei и Imagine Marketing.

Apple сумела сохранить первое место по доле рынка в прошлом квартале, несмотря на падение продаж на 26,7% в годовом выражении. Второе место по-прежнему занимает Imagine Marketing, увеличившая продажи на 19,4%. На третье место с пятого поднялась Xiaomi, продажи которой взлетели на 36%. Реализация устройств Samsung снизилась на 9,1%, Huawei – на 4,4%.

Продажи носимых устройств (млн штук):

Компания 3 кв.2023г 3 кв.2022г изм.за год доля рынка в 3 кв.2023г доля в 3 кв.2022г
Apple 29,9 40,8 -26,7 % 20,2 % 28,2 %
Imagine Marketing 14,3 11,9 19,4 % 9,6 % 8,3 %
Xiaomi 11,6 8,5 36,0 % 7,8 % 5,9 %
Samsung 10,7 11,8 -9,1 % 7,2 % 8,2 %
Huawei 8,5 8,9 -4,4 % 5,7 % 6,2 %
другие 73,4 62,6 17,1 % 49,4 % 43,3 %
Всего 148,4 144,6 2,6 % 100 % 100 %
IDC International Data Corporation Apple Samsung Xiaomi Huawei
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