Продажи носимых устройств в мире выросли на 2,6% в III квартале
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Мировые продажи носимых электронных устройств в третьем квартале 2023 года увеличились на 2,6% в годовом выражении и составили рекордные 148,4 млн единиц. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
Рост был главным образом вызван увеличением продаж продукции менее известных брендов и новых категорий товаров, отмечают эксперты.
"Рынку носимых устройств уже десять лет, но, несмотря на некоторую консолидацию, на рынке все еще велико разнообразие в плане брендов и видов устройств", - сказал менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани.
Пятерка лидеров глобального рынка осталось неизменной: в нее входят Apple Inc., Samsung, Xiaomi, Huawei и Imagine Marketing.
Apple сумела сохранить первое место по доле рынка в прошлом квартале, несмотря на падение продаж на 26,7% в годовом выражении. Второе место по-прежнему занимает Imagine Marketing, увеличившая продажи на 19,4%. На третье место с пятого поднялась Xiaomi, продажи которой взлетели на 36%. Реализация устройств Samsung снизилась на 9,1%, Huawei – на 4,4%.
Продажи носимых устройств (млн штук):
|Компания
|3 кв.2023г
|3 кв.2022г
|изм.за год
|доля рынка в 3 кв.2023г
|доля в 3 кв.2022г
|Apple
|29,9
|40,8
|-26,7 %
|20,2 %
|28,2 %
|Imagine Marketing
|14,3
|11,9
|19,4 %
|9,6 %
|8,3 %
|Xiaomi
|11,6
|8,5
|36,0 %
|7,8 %
|5,9 %
|Samsung
|10,7
|11,8
|-9,1 %
|7,2 %
|8,2 %
|Huawei
|8,5
|8,9
|-4,4 %
|5,7 %
|6,2 %
|другие
|73,4
|62,6
|17,1 %
|49,4 %
|43,3 %
|Всего
|148,4
|144,6
|2,6 %
|100 %
|100 %