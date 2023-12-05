Продажи носимых устройств в мире выросли на 2,6% в III квартале

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Мировые продажи носимых электронных устройств в третьем квартале 2023 года увеличились на 2,6% в годовом выражении и составили рекордные 148,4 млн единиц. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Рост был главным образом вызван увеличением продаж продукции менее известных брендов и новых категорий товаров, отмечают эксперты.

"Рынку носимых устройств уже десять лет, но, несмотря на некоторую консолидацию, на рынке все еще велико разнообразие в плане брендов и видов устройств", - сказал менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани.

Пятерка лидеров глобального рынка осталось неизменной: в нее входят Apple Inc., Samsung, Xiaomi, Huawei и Imagine Marketing.

Apple сумела сохранить первое место по доле рынка в прошлом квартале, несмотря на падение продаж на 26,7% в годовом выражении. Второе место по-прежнему занимает Imagine Marketing, увеличившая продажи на 19,4%. На третье место с пятого поднялась Xiaomi, продажи которой взлетели на 36%. Реализация устройств Samsung снизилась на 9,1%, Huawei – на 4,4%.

Продажи носимых устройств (млн штук):