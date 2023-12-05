Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Церера-1" (Ceres-1) частной аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли, сообщила компания во вторник.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в 07:33 по пекинскому времени (02:33 по Москве).

Оба спутника были выведены на орбиту высотой 500 км.

Спутник "Тяньянь-16" был создан компанией Gengyu Muxing (Beijing) Space Technology. Его основная задача – наблюдение за метеорологической обстановкой планеты. Он оборудован микроволновым радиометром, с помощью которого он будет проводить беспрерывное дистанционное зондирование Земли, а также полезной нагрузкой для осуществления лазерной связи.

Аппарат "Синчи-1А" был разработан компанией Elliptical Space-Time Technology. Он вошел в состав орбитальной группировки, которая к моменту завершения формирования в 2027 году будет насчитывать более 100 аппаратов. Спутники этой группировки будут предоставлять клиентам стандартизированные информационные продукты и услуги контроля электроэнергетической и нефтяной инфраструктуры, профилактики чрезвычайных ситуаций и мониторинга экологической среды, а также в сфере Больших данных.