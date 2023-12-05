Главы МВД стран ЕС обсудили усиление террористической угрозы в Евросоюзе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Одним из основных пунктов повестки Совета ЕС на уровне глав МВД во вторник в Брюсселе была террористическая угроза в Евросоюзе, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Это второй подряд совет, который начинается с соболезнований странам, пострадавшим от террористических атак. Это реальная угроза", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции после совещания министров внутренних дел стран ЕС.

Она отметила, что министры обсуждали "невероятный рост антисемитизма, а также ненависти по отношению к мусульманам в Европейском союзе и поляризацию".

По ее словам, имеется угроза для мест отправления культов, для общественных пространств и повседневной жизни людей.

"Это вызывает большое беспокойство. И ясно, что мы должны этому противостоять вместе", - продолжила Йохансон.

Она сообщила, что участники совещания договорились, запросить в ближайшие дни 30 млн евро на защиту мест религиозных культов и общественных пространств, также были достигнуты договоренности о "других мерах" борьбы против терроризма.

Отвечая на вопрос о том, на чем основывается ее вывод о высокой степени террористической угрозы в ЕС, Йохансон пояснила, что анализ угроз и внутренняя безопасность входят в национальную компетенцию государств-членов. Многие страны Евросоюза перешли на высший уровень предупреждения террористической угрозы, подчеркнула она.

"Это приводит меня к выводу, что угроза терроризма сегодня более высокая, чем в прошлом. И можно добавить, что террористический контент онлайн сильно увеличился. При этом антисемитская и антимусульманская риторика нарастает, как и дезинформация. Все это дает мне основание считать, что угроза значительная", - резюмировала еврокомиссар по внутренним делам.