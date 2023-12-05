В ЕС не наблюдают трафика оружия из Украины

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Йльва Йохансон, заявила, что трафика оружия из Украины в Евросоюз нет.

Учитывая опыт последствий войны на Балканах, были приняты соответствующие меры, чтобы избежать незаконного трафика оружия в ЕС на фоне военных действий на Украине, сказала еврокомиссар.

"Лишь очень немного оружия оказалось на территории Европейского союза, будучи перехваченным на границе. То есть трафика нет", - заявила Йохансон на пресс-конференции во вторник в Брюсселе, где заседал Совет министров внутренних дел ЕС.

Она добавила, что благодаря "обмену полезной информацией" с украинскими властями "это не приняло больших масштабов".