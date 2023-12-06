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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Внешнеторговый дефицит США в октябре вырос на 5,1% и превысил прогноз

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился на 5,1% относительно предыдущего месяца – до $64,3 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,2 млрд, а не $61,5 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в октябре до $64,2 млрд, то есть на 4,4% относительно предварительно заявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в октябре снизился на $2,6 млрд (1%) до $258,8 млрд. Экспорт товаров сократился на $3,2 млрд, в том числе, потребительских – на $2,1 млрд. Поставки автомобилей и автомобильных комплектующих уменьшились на $900 млн, промышленного оборудования увеличились на $1,2 млрд.

Экспорт услуг вырос на $600 млн.

Объем американского импорта в октябре увеличился на $500 млн (0,2%) до $323 млрд, что является максимумом с февраля. Импорт средств производства вырос на $1,8 млрд, автомобилей – снизился на $900 млн, услуг – повысился на $200 млн.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце увеличился на $3,5 млрд до $89,8 млрд, в то время как профицит в сфере услуг вырос на $400 млн до $25,5 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем составил $23,9 млрд, с Европейским союзом – $19,2 млрд, c Японией – $6,6 млрд, c Индией – $3,4 млрд.

В январе-октябре общий размер внешнеторгового дефицита США сократился на 19,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос за этот период на 1,1%, в то время как импорт снизился на 4%.

США
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