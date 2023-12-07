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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Землетрясение зафиксировано на Каспии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного 07:16 по Москве в четверг землетрясения находился в 69 км севернее Сумгаита.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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