Землетрясение зафиксировано на Каспии
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного 07:16 по Москве в четверг землетрясения находился в 69 км севернее Сумгаита.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,4