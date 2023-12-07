Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии
Премьер Японии Фумио Кисида
Фото: Kiyoshi Ota/Pool/Bloomberg/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида принял решение покинуть пост главы его фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), лидером которой он тоже является, в связи со скандалом, связанным с поступлением финансовых средств, сообщает в четверг "Киодо" со ссылкой на источник.

"ЛДП недавно столкнулась с критикой и обвинениями, что пять фракций, в том числе возглавляемая Кисидой, не сообщали в полной мере о доходах, которые поступали с собраний по сбору средств; неучтенные средства могли выплачивать некоторым депутатам в качестве вознаграждений", - информирует агентство.

В миреЯпонский премьер произвел значительные перестановки в правительствеЧитать подробнее

Предшественники Кисиды, занимая пост премьера, отказывались от должности главы партийной фракции в целях сохранения транспарентности политического процесса. Однако Кисида, став премьером в октябре 2021 года, на такой шаг не пошел. В связи со скандалом он сообщил членам ЛДП, чтобы они не проводили собрания по сбору средств, однако в адрес премьера все чаще звучали призывы отказаться от поста главы фракции для восстановления общественного доверия.

"Киодо" поясняет, что фракции ЛДП обычно используют собранные средства для финансирования избирательных кампаний своих членов и продвижения на министерские посты. Однако критики этой практики отмечали, что она дает возможность многим депутатам ЛДП генерировать секретные фонды, при этом поступление и расходование средств трудно отследить.

Так, существуют подозрения, что крупнейшая фракция, возглавляемая депутатом Палаты представителей Рю Сионоя, смогла тайно накопить почти $690 тыс.

Прокуратура планирует допросить депутатов фракции Сэйвакэн, которые вероятно получали значительные суммы в качестве возврата части собранных денег.

80% из более чем 370 депутатов ЛДП относятся к той или иной внутрипартийной фракции.

В это время, напоминает "Киодо", рейтинг одобрения деятельности кабинета министров Японии упал до минимальных отметок с момента занятия Кисидой должности премьера.

Япония Фумио Кисида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 7 декабря

Уолл-стрит снизилась на статданных

Уолл-стрит снизилась на статданных

Кандидат в президенты США Хейли считает, что победа Украины могла бы стать уроком для Китая

В университете в Лас-Вегасе произошла стрельба

Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Песков заявил, что принц Саудовской Аравии приедет в Москву

Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });