Путин намерен обсудить с Раиси ситуацию в Палестине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ситуацию в Палестине.

В ходе переговоров с Раиси президент РФ добавил, что у России и Ирана большие инфраструктурные проекты, в числе которых транспортный коридор "Север-Юг". "Мы давно уже обсуждаем. Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги "Север-Юг", - сказал Путин.

"Конечно же, один из вопросов, которые я с вами, уважаемый господин Путин, хотел бы обсудить, это вопрос Палестины, а также вопросы угнетенного, но сильного народа Палестины. Согласно статистике, за каждые 10 минут (там - ИФ), погибает один ребенок. И необходимо как можно скорее остановить бомбардировки. Этот вопрос сегодня не только является вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение для этого вопроса", - заявил, в свою очередь, Раиси.