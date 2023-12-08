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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Доступность домов в США упала до худшего уровня в истории

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Показатель доступности жилья в Соединенных Штатах, рассчитываемый брокерской компанией в сфере недвижимости Redfin, в 2023 году стал худшим за все время подсчета показателя, то есть с 2012 года.

Американец с медианным доходом ($78,642 тыс. в год) тратит 41,4% месячной зарплаты на выплату ипотеки за покупку дома по медианной по стране цене ($408,806 тыс.), говорится в отчете компании. В прошлом году показатель составлял 38,7%.

Чтобы тратить на выплаты меньше 30% месячного дохода, покупатель дома должен зарабатывать не менее $109,868 тыс. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8,5%.

"Идеальный шторм из инфляции, высоких цен, взлетевших ставок по ипотеке и небольшого предложения домов на рынке сделал 2023 год худшим в плане доступности жилья в недавней истории", - написал старший экономист Элайджа де ла Кампа.

Ежемесячные платежи по ипотеке в уходящем году выросли более чем в два раза быстрее, чем зарплаты американцев - на 12,6% против 5,2%.

По оценке де ла Кампы, в 2024 году дома в США могут стать более доступными.

"Ставки по ипотеке снижаются, больше людей выставляют свои дома на продажу, и есть достаточно отложенного спроса, - сказал он. - Мы ожидаем, что ситуация продолжит улучшаться в 2024 году".

Redfin ожидает, что цены на жилье уменьшатся на 1% в годовом исчислении во втором и третьем квартале 2024 года. Также компания прогнозирует снижение ставок по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой до 6,6% годовых к концу 2024 года с текущих 7,2%.

США
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