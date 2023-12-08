Менеджер украл у клуба "Джексонвилл Джагуарс" $22 млн и проиграл их в азартные игры

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Амит Пател, сотрудник команды по американскому футболу "Джексонвилл Джагуарс", похитивший у клуба $22 млн, потратил 99% этой суммы на азартные игры, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление его адвоката.

Ранее стало известно, что Пател, пять лет проработавший финансовым менеджером в клубе из Джексонвилла, был обвинен в выводе на свои счета $22 млн через программу виртуальных кредитных карт, к которой он имел доступ. На эти деньги он предположительно купил два транспортных средства, дом недалеко от пляжа "Понте-Ведра" во Флориде, часы за $95 тыс. и криптовалюту.

"Мистер Пател страдает от серьезной зависимости от азартных игр, и этой весной он начал полноценное лечение своей зависимости, - сказал адвокат Алекс Кинг. - Его серьезная зависимость не оправдывает его действия, за которые он берет на себя полную ответственность".

По словам адвоката, его подзащитный намерен признать свою вину в незаконном присвоении средств. При этом защита настаивает, что он тратил на покупки не деньги клуба, а собственные накопления, а похищенные средства направлял на ставки, чтобы отыграться и возместить ранее украденное.

"Мистер Пател глубоко сожалеет о своем поведении и приносит извинения, - сказал Кинг. - Ему жаль, что в результате своих действий он потерял работу мечты и навредил клубу".