Шестеро сирийских военных погибли в результате нападения террористов в Алеппо и Идлибе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные силы подверглись нападению диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо, погибли пять военнослужащих, 15 получили ранения, в провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов погиб один военный, еще один пострадал, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге в пятницу.

"В провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Батих, убит один и ранен один сирийский военнослужащий", - отметил замруководителя ЦПВС.

Он добавил, что в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела.

Кроме того, по его словам, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - заявил Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale" и парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.