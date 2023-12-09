Проливные дожди спровоцировали наводнения в Триполи
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Несколько кварталов ливийской столицы пострадали в субботу от наводнений, спровоцированных сильным ливнем, сообщает агентство ЭФЭ.
В МВД правительства национального единства Ливии предупредили местных жителей, что "не следует выходить на улицу, за исключением случаев крайней необходимости".
Наводнения, среди прочего, сильно затруднили автомобильное движение в центре города. Ожидается, что в течение вечера в субботу дождь утихнет и ситуация нормализуется.