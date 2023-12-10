Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Шесть человек погибли в результате торнадо в Теннесси

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек стали жертвами торнадо в Нэшвилле и Кларксвилле (штат Теннесси) в субботу вечером, сообщает NBC News.

В Кларксвилле погибли три человека - двое взрослых и ребенок. Как уточняет Associated Press, передвижной дом одного из местных жителей подняло в воздух и он обрушился на дом соседей, где находились мать с детьми. Госпитализированы были еще 23 жителя Кларксвилла.

В Нэшвилле погибли трое, еще 13 человек пострадали при обрушении церкви.

По всему штату Теннесси в субботу были зарегистрированы торнадо. The Guardian сообщает, что вечером в субботу без света остались более 80 тысяч жителей штата.

Теннесси США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Египте выберут президента страны

В Египте выберут президента страны

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 декабря

Президенты Венесуэлы и Гайаны могут встретиться в четверг

Президенты Венесуэлы и Гайаны могут встретиться в четверг

Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине

Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине

Что случилось этой ночью: суббота, 9 декабря

Китайская ракета "Чжуцюэ-2" вывела на орбиту три спутника

Китайская ракета "Чжуцюэ-2" вывела на орбиту три спутника

США вновь заветировали резолюцию СБ ООН по Газе

США вновь заветировали резолюцию СБ ООН по Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });