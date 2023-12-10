Шесть человек погибли в результате торнадо в Теннесси

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек стали жертвами торнадо в Нэшвилле и Кларксвилле (штат Теннесси) в субботу вечером, сообщает NBC News.

В Кларксвилле погибли три человека - двое взрослых и ребенок. Как уточняет Associated Press, передвижной дом одного из местных жителей подняло в воздух и он обрушился на дом соседей, где находились мать с детьми. Госпитализированы были еще 23 жителя Кларксвилла.

В Нэшвилле погибли трое, еще 13 человек пострадали при обрушении церкви.

По всему штату Теннесси в субботу были зарегистрированы торнадо. The Guardian сообщает, что вечером в субботу без света остались более 80 тысяч жителей штата.