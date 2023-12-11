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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Урожай зерновых в Китае в 2023 году достиг рекордных 695 млн тонн

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китай по итогам 2023 года собрал 695,41 млн тонн зерновых, что на 1,3% превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщило Государственное статистическое управления (ГСУ) страны в понедельник.

Таким образом, сбор зерновых превысил отметку в 650 млн тонн девятый год подряд, пишет South China Morning Post. Этот уровень позволяет обеспечивать внутреннее потребление, отмечают аналитики.

Производство кукурузы в КНР в этом году выросло на 4,2% до 288,84 млн тонн, сои – на 2,8% до 20,84 млн тонн. В то же время урожай риса и пшеницы сократился на 0,9% и 0,8% соответственно.

Посевные площади под зерновыми составляли 119 млн гектаров, что на 0,5% выше показателя 2022 года. Урожайность на гектар повысилась на 0,8%.

Китай
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