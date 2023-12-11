Разблокирован один из четырех КПП на границе Польши и Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Польские перевозчики завершили блокаду пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, сообщил в соцсетях вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - написал он.

По его словам, с 14:00 по киевскому времени (15:00 по Москве) через КПП "Ягодин-Дорогуск", являющийся крупнейшим пунктом для грузовых автомобилей, возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехало 15 транспортных средств, а также 25 грузовиков оформляются в сторону Польши.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что движение грузовиков через этот погранпункт осуществляется в штатном режиме в обе стороны. По оценке ведомства, сейчас в этом пункте пропуска в очереди находятся 1 000 грузовиков на въезд на Украину, 100 грузовиков на выезд с Украины.

Лидер польских протестующих Рафал Меклер заявил в соцсети, что в ситуацию вмешался глава гмины (польская административная единица) Дорогуск, расположенной на границе с Украиной.

"Из Дорогуска нам позвонили и сказали, что около 13:00 глава гмины распустит акцию протеста",- написал он. По его утверджению, украинская сторона накануне была предупреждена об отзыве разрешения на протест.

Польские перевозчики с 6 ноября в знак протеста блокируют проезд грузовиков на погранпереходах на границе с Украиной. В Киеве сообщали, что на границе было заблокировано 20 тысяч транспортных средств, а поток грузовых автомобилей через него упал на 20-25%. С 22 ноября блокада украино-польской границы распространилась на четыре КПП, незаблокированными остались только пункты для пропуска пустого транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей.

Организаторы блокады, требующие отмены введенного в 2022 году в ЕС режима "транспортного безвиза" для Украины, сообщали, что согласно официальному разрешению местных властей, она продлится до 3 января 2024 года, однако на отдельных пунктах уже есть разрешения о ее продлении до февраля 2024 года, тогда как украинская сторона надеется на разблокирование границы после ожидаемого прихода в Польше к власти нового правительства под руководством Дональда Туска.

К польским перевозчикам после предупредительной акции в ноябре с 1 декабря присоединились словацкие, заблокировав единственный КПП для пропуска грузовиков на границе с Украиной. Вечером 4 декабря они прекратили протест, однако намерены возобновить его 11 декабря.

Об акции протеста, начиная с 11 ноября, на одном из пунктов пропуска с Украиной заявили и венгерские перевозчики.

По данным Гостаможслужбы Украины, суммарный экспорт автотранспортом из Украины в ноябре упал на 26,7% к октябрю - до 783 тыс. тонн, тогда как импорт - на 23,5%, до 967,1 тыс. тонн. В частности, экспорт через Польшу уменьшился на 39,3% - до 282,3 тыс. тонн, тогда как импорт - на 44,6%, до 511,6 тыс. тонн. Наибольшее падение из четырех заблокированных КПП было зафиксировано как раз в "Ягодин-Дорогуск": экспорт - почти в 5 раз, до 32,4 тыс. тонн, импорт - в 3,1 раза, до 113,7 тыс. тонн.

Через Венгрию в ноябре экспорт автотранспортом увеличился на 0,3% - до 163,2 тыс. тонн, тогда как импорт - на 39,4%, до 137,5 тыс. тонн. Через Словакию экспорт в минувшем месяце сократился на 6,9% - до 66,2 тыс. тонн, тогда как импорт вырос на 29,1%, до 88,3 тыс. тонн.