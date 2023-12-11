Болгария отложила планы повышения тарифов на прокачку российского газа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Болгарские власти отложат планы, касающиеся повышения тарифов на прокачку российского газа через территорию страны, сообщает в понедельник Болгарское национальное радио со ссылкой на представителей правящей коалиции.

"Сейчас мы откладываем реализацию этих планов. Мы работаем совместно с Европейской комиссией, и когда она представит нам целостное видение, мы вновь обратимся к этой теме. Мы будем следовать общеевропейскому подходу. Эта пошлина не должна быть односторонней, принятой лишь Болгарией. Необходимо работать с Европейской комиссией, чтобы вместе со всеми европейскими странами этот вид пошлин можно было бы вводить таким образом, чтобы он действительно мог влиять на экономику России", - приводит радио слова представителя коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" Кирила Петкова.

Бойко Борисов, глава партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", которая также входит в правящую коалицию, связал отмену повышения оплаты за транспортировку газа с принятием Болгарии в шенгенскую зону: "Мы очень близки ко вступлению в Шенген, и поэтому мы решили так: по отношению ко всему, что каким-то образом тормозит этот процесс в последнюю минуту, например, как эта пошлина, подойти так - применить правильный так называемый европейский подход. Это в любом случае успокоит другие страны и сохранит добрососедство, что всегда было нашей основной прерогативой".

В середине октября болгарское правительство объявило о новом сборе на транзит российского газа по своей территории. Согласно опубликованному в официальном издании государства закону, импорт и транзит российского газа должен был облагаться сбором в размере 20 левов за 1 МВт/ч - это около $111 за тысячу кубометров.