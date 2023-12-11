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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Миротворческая миссия ООН завершила 10-летнюю работу в Мали

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Работа Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденной в 2013 году, в понедельник подошла к концу, сообщает Associated Press (AP).

"Это была очень положительная работа, которая теперь, когда все завершилось, дает нам большое чувство удовлетворенности, пусть даже мы хотели и сделать больше с имевшимися в нашем распоряжении ограниченными ресурсами", - заявил на церемонии завершения миссии в Бамако ее командующий генерал-майор Мамадоу Гайе.

Он также выразил уверенность в том, что службы безопасности Мали смогут справиться с кризисом в этой сфере в стране.

AP напоминает, что за 10 лет работы МИНУСМА погибли более 300 ее сотрудников – больше, чем в ходе какой-либо иной миротворческой миссии ООН в мире. При этом в Мали многие утверждали, что МИНУСМА не принесла стабильность в страну, особенно на ее севере.

Вместе с тем растут опасения, что миротворческие операции ООН в Африке становятся все менее желательными в глазах местных лидеров. Так, в сентябре президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди высказывался в пользу вывода, начиная с декабря, 17 тыс. миротворцев ООН - крупнейшего подобного контингента в мире - из-за их неспособности положить конец конфликту на востоке ДРК.

В июне военные власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. 30 июня СБ ООН принял резолюцию по прекращению деятельности МИНУСМА и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года: всего речь шла о 11 тыс. солдат и 1,5 тыс. полицейских.

После этого, в августе, на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами, в основном из туарегов, и джихадистами – за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА.

31 октября, когда силы МИНУСМА ушли из лагеря в районе города Кидаль, его немедленно захватили повстанцы. Но уже в середине ноября армия Мали после боев вступила в Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов.

ООН Мали
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