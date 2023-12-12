Рынок общедоступных облачных услуг превысил $300 млрд в I полугодии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Объем мирового рынка общедоступных облачных услуг в первой половине 2023 года вырос на 19,1% и достиг $315,5 млрд, говорится в отчете исследовательской фирмы IDC.

Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента – инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются приложения и ПО для системных сред.

Приложения являются крупнейшим сегментом рынка – на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает сегмент IaaS (около 20%), третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с показателями в районе 17-18%.

На рынке доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг – Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%.

IDC прогнозирует, что мировые расходы на облачные услуги составят $663 млрд в 2023 году, увеличившись на 20%. К 2027 году показатель достигнет $1,34 трлн, показав среднегодовые темпы роста в 19,4%.

Объем мирового рынка облачных услуг, $ млрд