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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Рынок общедоступных облачных услуг превысил $300 млрд в I полугодии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Объем мирового рынка общедоступных облачных услуг в первой половине 2023 года вырос на 19,1% и достиг $315,5 млрд, говорится в отчете исследовательской фирмы IDC.

Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента – инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются приложения и ПО для системных сред.

Приложения являются крупнейшим сегментом рынка – на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает сегмент IaaS (около 20%), третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с показателями в районе 17-18%.

На рынке доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг – Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%.

IDC прогнозирует, что мировые расходы на облачные услуги составят $663 млрд в 2023 году, увеличившись на 20%. К 2027 году показатель достигнет $1,34 трлн, показав среднегодовые темпы роста в 19,4%.

Объем мирового рынка облачных услуг, $ млрд

Сегмент Выручка в I полугодии 2023 г. Доля рынка Выручка в I полугодии 2022 г. Доля рынка Годовой рост
IaaS 64,4 $ 20,4 % 55,1 $ 20,8 % 16,9 %
PaaS 56,8 $ 18,0 % 44,5 $ 16,8 % 27,7 %
SaaS (приложения) 141,2 $ 44,7 % 121,9 $ 46,0 % 15,8 %
SaaS (ПО) 53,2 $ 16,9 % 43,3 $ 16,4 % 22,7 %
Итого 315,5 $ 100 % 264,8 $ 100 % 19,1 %
IDC International Data Corporation Microsoft Amazon Web Services Salesforce Google Oracle
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