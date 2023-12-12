Рынок общедоступных облачных услуг превысил $300 млрд в I полугодии
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Объем мирового рынка общедоступных облачных услуг в первой половине 2023 года вырос на 19,1% и достиг $315,5 млрд, говорится в отчете исследовательской фирмы IDC.
Аналитики компании подразделяют облачный рынок на три главных сегмента – инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (Paas), а также программное обеспечение как услуга (SaaS), причем внутри третьего сегмента выделяются приложения и ПО для системных сред.
Приложения являются крупнейшим сегментом рынка – на них приходится около 45% совокупной выручки. Второе место занимает сегмент IaaS (около 20%), третье-четвертое делят оставшиеся два сегмента с показателями в районе 17-18%.
На рынке доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг – Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google и Oracle Corp. Их совокупная доля рынка составляет более 41%.
IDC прогнозирует, что мировые расходы на облачные услуги составят $663 млрд в 2023 году, увеличившись на 20%. К 2027 году показатель достигнет $1,34 трлн, показав среднегодовые темпы роста в 19,4%.
Объем мирового рынка облачных услуг, $ млрд
|Сегмент
|Выручка в I полугодии 2023 г.
|Доля рынка
|Выручка в I полугодии 2022 г.
|Доля рынка
|Годовой рост
|IaaS
|64,4 $
|20,4 %
|55,1 $
|20,8 %
|16,9 %
|PaaS
|56,8 $
|18,0 %
|44,5 $
|16,8 %
|27,7 %
|SaaS (приложения)
|141,2 $
|44,7 %
|121,9 $
|46,0 %
|15,8 %
|SaaS (ПО)
|53,2 $
|16,9 %
|43,3 $
|16,4 %
|22,7 %
|Итого
|315,5 $
|100 %
|264,8 $
|100 %
|19,1 %