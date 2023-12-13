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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Лавров расскажет сенаторам о реализации концепции внешней политики России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в среду на пленарном заседании Совета Федерации (СФ).

Глава МИД расскажет сенаторам о реализации концепции внешней политики России и ответит на вопросы парламентариев.

Заседание Совета Федерации начнется с торжественной части, посвященной 30-летию образования верхней палаты российского парламента. По этому поводу выступят спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, генпрокурор России Игорь Краснов, первый руководитель верхней палаты Владимир Шумейко.

В повестке также несколько сенаторских законодательных инициатив. Среди них - поправки, направленные на устранение недочетов в правоприменительной практике налогообложения международных холдинговых компаний. Также сенаторы обсудят закон, отменяющий двойной НДС при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом, и другие инициативы.

Валерий Зорькин Валентина Матвиенко Лавров
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