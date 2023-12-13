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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Азербайджан в январе-ноябре увеличил экспорт газа на 9%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан в январе-ноябре 2023 года увеличил экспорт газа на 9% - до 22,05 млрд кубометров, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

В январе-ноябре 2023 года экспорт азербайджанского газа в Европу составил 10,85 млрд кубометров или 49% всех поставок из Азербайджана, написал Шахбазов в cоцсети X.

Поставки газа в Турцию составили 8,7 млрд кубометров (40% всего экспорта), в Грузию - 2,5 млрд кубометров (11% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 5,1 млрд кубометров газа.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

Азербайджан газ
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