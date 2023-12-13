В Казахстане предложили повысить возрастной ценз для клиентов казино

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане в качестве одной из мер борьбы с игровой зависимостью предлагается увеличить возрастной ценз для клиентов казино, букмекерских контор и лотерей, сообщил министр туризма и спорта республики Ермек Маржикпаев.

"Сегодня мы совместно с депутатским корпусом вводим ряд законодательных поправок, которые внесут ряд ограничений, в том числе увеличение возрастного ценза до 25 лет для клиентов казино и букмекерских контор, сейчас с 21 года. Лотереи - с 18 лет до 21 года", - сказал Маржикпаев в среду на брифинге в Астане.

Вместе с тем, отметил он, предлагается ограничить возможность посещения казино и букмекерских контор должникам по кредитам и алиментам.

"Кроме того, мы предлагаем ограничить рекламу (букмекерских контор - ИФ). Мы предлагаем оставить рекламу только на спортивных мероприятиях", - сказал министр.

По его словам, обсуждение этих предложений уже началось в парламенте.

"Я думаю, что в первой половине следующего года эти ограничения уже будут применены", - отметил министр.