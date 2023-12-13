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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - SpaceX в среду предприняла несколько безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9 с очередной партией из 23 интернет-спутников Starlink, следует из данных трансляции компании.

Обратный отсчет четыре раза останавливался за минуты до старта, который должен был состояться с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде. О причинах не сообщается.

В конце концов было сообщено, что запуск откладывается на сутки из-за сильного бокового ветра, хотя, по данным метеослужбы Космических сил США, погода на 70% благоприятствовала пуску.

Теперь попытку запуска SpaceX предполагает осуществить через сутки. Между тем в ближайшие два дня погода в районе космодрома будет неблагоприятной.

SpaceX Falcon 9 США Starlink
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