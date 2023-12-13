Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

США в 2024 году направят на постоянное базирование в Европу еще один эсминец ПРО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ВМС США осенью следующего года направят в Европу на постоянное базирование еще один эсминец противоракетной обороны – USS Oscar Austin. Об этом сообщило в среду издание Navy Times, ссылаясь на начальника военно-морской базы в испанском городе Рота капитана Тига Суареса.

"Ожидается, что Oscar Austin прибудет в Роту в сентябре-октябре 2024 года", - сказал Суарес.

Его прибытие является частью плана по увеличению количества эсминцев ПРО в Европе с четырех до шести единиц. Еще один такой эсминец, название которого Суарес не указал, прибудет в Роту в 2026 году.

Эти два корабля присоединятся к эсминцам ПРО USS Arleigh Burke, USS Roosevelt, USS Paul Ignatius и USS Bulkeley, которые в настоящее время базируются на постоянной основе в Испании.

Эсминцы ПРО ВМС США вместе с наземными базами Aegis в Румынии и Польше являются составными частями европейской системы противоракетной обороны.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге

Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге

Что случилось этой ночью: среда, 13 декабря

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

В пакет помощи США Украине войдут боеприпасы ракетных систем и комплексов ПВО

В пакет помощи США Украине войдут боеприпасы ракетных систем и комплексов ПВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });