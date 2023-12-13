Развивающиеся страны в 2022 г. потратили рекордную сумму на выплаты по госдолгу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Страны с развивающейся экономикой направили рекордные $443,5 млрд на выплаты по госдолгу в 2022 году, что на 5% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Всемирного банка.

Рост платежей по госдолгу вызван повышением процентных ставок и укреплением доллара к большинству других валют мира, что вызывает озабоченность у специалистов ВБ, поскольку из-за этого страны могут меньше тратить на образование, здравоохранение и экологию.

Международная ассоциация развития (International Development Association, структура ВБ) подсчитала, что 75 входящих в нее беднейших стран мира в прошлом году потратили $88,9 млрд на обслуживание госдолга, включая рекордные $23,6 млрд на выплату процентов.

Увеличение расходов на выплату процентов по государственным облигациям повышает риски дефолтов по ним, отмечают аналитики ВБ. По их оценкам, около 60% стран с низким доходом характеризуются высоким риском просрочек по госдолгу или уже их допустили. За последние три года в 10 развивающихся странах было зафиксировано 18 случаев дефолта.

Эксперты также отмечают падение интереса частных инвесторов к облигациям развивающихся стран. В прошлом году впервые за семь лет была зафиксирована ситуация, когда частные инвесторы получили в виде платежей по госдолгу больше средств, чем инвестировали в госбонды таких стран.

Частных инвесторов сменили международные организации. В минувшем году они предоставили развивающимся странам льготное финансирование на $115 млрд, и почти половина этой суммы пришлась на Всемирный банк.