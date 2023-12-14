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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Сенатор Сандерс призвал отказаться от военной помощи Израилю на $10,1 млрд

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор Берни Сандерс призывает президента США Джо Байдена отказаться от военной помощи Израилю в размере $10,1 млрд, сообщает The Hill.

Как пишет Сандерс президенту, предоставление еще $10,1 млрд военной помощи Израилю "позволило бы продолжить широкомасштабные неизбирательные бомбардировки" сектора Газа.

"Поэтому я прошу вас отозвать свою поддержку той части финансирования, которую запросил Конгресс", - говорится в письме.

По мнению законодателя, военный ответ Израиля на нападение группировки ХАМАС 7 октября превратился в "массовое злодеяние" и "было бы безответственно предоставлять дополнительную военную помощь в $10,1 млрд сверх" "оборонительных систем", которые защитят израильских гражданских лиц от ракет.

Сандерс отметил, что "военная кампания Израиля запомнится как одна из самых мрачных глав современной истории". Он напомнил, что с 7 октября 18 тыс. мирных жителей были убиты и 49 тыс. ранены, 70% из них - женщины и дети.

Сенатор подчеркнул, что разрушения в Газе в настоящее время превзошли разрушения в Дрездене (Германия) и японских городах во время Второй мировой войны.

По его словам, США причастны к бомбардировкам палестинского анклава, так как предоставили Израилю огромный арсенал оружия и боеприпасов.

Он просит Байдена поддержать резолюцию ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и полному гуманитарному доступу в сектор, на которую США наложили вето ранее на этой неделе.

Хроника 07 октября – 14 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Берни Сандерс Израиль
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