В Японии четыре члена кабмина лишились постов на фоне скандала со сбором средств

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял в четверг решение сменить четырех членов кабинета в связи с политическим скандалом со сбором средств и взятками в крупнейшей фракции правящей Либерально-демократической партии страны, сообщило агентство "Киодо".

Министры, включая генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, принадлежат к фракции погибшего экс-премьера Синдзо Абэ. Все они подали в отставку, которую Кисида принял.

Помимо Мацуно своих постов лишились министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита.