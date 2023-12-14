МЭА снизило оценку мирового предложения нефти на 2024 год на 200 тыс. б/с

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мировое предложение нефти в 2023 году составит 101,9 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой месяц назад в 101,8 млн б/с, при этом на 2024 год оценка понижена до 103,2 млн б/с по сравнению с 103,4 млн б/с в ноябрьском прогнозе.

"Темпы роста производства в США продолжают превосходить ожидания: рекордная добыча превысила отметку в 20 млн б/с, со времени нашего июньского отчета общий пересмотр поставок в США во II полугодии 2023 года в сторону повышения составит около 700 тыс. б/с, в основном благодаря более высокой, чем ожидалось, операционной эффективности и производительности скважин", - пишет МЭА.

"Более высокие, чем прогнозировалось, запасы в США, а также более высокие показатели в Бразилии и растущая добыча в Иране – в сочетании с замедлением спроса – не позволили ужесточить конъюнктуру рынка нефти в IV кв. 2023 года, как ожидалось ранее. Общий рост добычи на 1,8 млн б/с приведет к тому, что мировые поставки в 2023 году достигнут 101,9 млн б/с, что станет самым высоким показателем за всю историю", - говорится в отчете.

В то время как на США придется две трети роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, последняя снизит добычу на 400 тыс. б/с в 2023 году. В результате доля организации на мировом рынке снизится до 51% – самого низкого уровня с момента создания альянса в 2016 году (тогда она составляла 58%, подсчитали в МЭА).

"В следующем году темпы роста предложения нефти в США замедлятся всего до 600 тыс. б/с, но они по-прежнему считаются ведущим источником глобального роста и составляют 45% от прироста на 1,3 млн б/с по сравнению со странами, не входящими в ОПЕК+, в 2024 году. Бразилия и Гайана также готовы установить новые рекорды", - говорится в отчете.