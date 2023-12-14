Глава ЕП призвала лидеров Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила на саммите ЕС, что Украина и Молдавия выполнили необходимые критерии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

"За последние полтора года Украина быстро продвинулась в достижении всех своих целей, приняв необходимое законодательство и реформы, даже в самых трудных условиях. То же самое справедливо и для Молдавии. (...) Настало время выполнить наше обещание, чтобы продемонстрировать единство и солидарность. Проявить смелость и решительность, чтобы показать, что это может быть беспроигрышной ситуацией для всех. Открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией является следующим шагом", - сказала глава ЕП в четверг в Брюсселе в своей традиционной речи перед европейскими лидерами.

Отметив, что "некоторым за этим столом нелегко" принять подобное решение, она заверила, что оно "не вызвано политической целесообразностью".

"Это решение основано на заслугах, на уважении к нашим критериям, на том, что у каждой нации свой путь к объективным целям, которые мы перед ней ставим. Глобальная геополитическая ситуация означает, что за бездействие придется платить", - продолжила Метсола, отметив, что ЕС не должен "захлопывать окно возможностей".

По ее словам, Евросоюз находится "на пороге очередного исторического момента".

Говоря о подготовке этих стран-кандидатов к вступлению в ЕС, она заявила, что Европарламент готов внести свой вклад в эту работу.

"Совсем недавно мы подписали между нашими двумя парламентами обновленный меморандум о взаимопонимании по поддержке парламентской демократии. Это практический способ, которым мы, Европейский парламент, можем помочь Украине подготовиться к будущему вступлению в ЕС", - сообщила Метсола.

Она добавила, что то же самое касается и Молдавии. Программы поддержки демократии и тесное партнерство ЕП с молдавским парламентом, сказала Метсола, "уже доказали свою ценность для европейского пути Молдавии".

"Расширение - это наша самая сильная геополитическая, стратегическая и ориентированная на будущее инвестиция. Его преобразующая способность - это то, что мы все хорошо знаем. Расширение на основе заслуг укрепляет наш континент, наш союз и наш образ жизни", - считает глава ЕП.

Вместе с тем, заявила Метсола, необходимо продолжать оказывать политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине при осложняющейся ситуации. "Это не только моральное обязательство, но и стратегическое. Также стратегически важно прийти к соглашению по новой помощи Украине в 50 млрд евро, за которую Европейский парламент проголосовал в октябре", - подчеркнула председатель ЕП.