Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Британия вводит новые ограничения на поставки РФ товаров двойного назначения

Лондон также запрещает импорт некоторых металлов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в четверг приняли законы, которые расширяют список промышленной продукции двойного назначения, поставки которой в РФ запрещены, говорится в пресс-релизе британского МИД.

"Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или промышленности (...) включая детали машин и электронику", - отмечается в документе.

Вместе с тем Лондон прекращает импорт некоторых металлов из России, и принимает закон о запрете на импорт российских алмазов.

Также британское правительство с целью улучшить соблюдение действующего санкционного режима ужесточает требования к транспарентности относительно находящихся в юрисдикции Соединенного Королевства банковских счетов.

Отмечается, что новые ограничения затронут британский экспорт в Россию на примерную сумму в 70 млн фунтов стерлингов и российский импорт на 67 млн фунтов стерлингов, а также ужесточат санкции, уже действующие в отношении экспорта в Россию в размере 662 млн фунтов стерлингов.

Великобритания Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз

ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз

Финляндия закрывает границу с РФ с 15 декабря по 14 января

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

Цены на нефть прибавляют более 3%, Brent торгуется у $76,7 за баррель

Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

В парламенте Болгарии сорвали слушания о демонтаже памятника советским солдатам

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Климатический блокбастер-28. Обобщение

Климатический блокбастер-28. Обобщение

Финляндия откроет для войск США 15 районов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан отверг предложение Армении об отводе войск от границы

Азербайджан отверг предложение Армении об отводе войск от границы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });