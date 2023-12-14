Британия вводит новые ограничения на поставки РФ товаров двойного назначения

Лондон также запрещает импорт некоторых металлов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в четверг приняли законы, которые расширяют список промышленной продукции двойного назначения, поставки которой в РФ запрещены, говорится в пресс-релизе британского МИД.

"Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или промышленности (...) включая детали машин и электронику", - отмечается в документе.

Вместе с тем Лондон прекращает импорт некоторых металлов из России, и принимает закон о запрете на импорт российских алмазов.

Также британское правительство с целью улучшить соблюдение действующего санкционного режима ужесточает требования к транспарентности относительно находящихся в юрисдикции Соединенного Королевства банковских счетов.

Отмечается, что новые ограничения затронут британский экспорт в Россию на примерную сумму в 70 млн фунтов стерлингов и российский импорт на 67 млн фунтов стерлингов, а также ужесточат санкции, уже действующие в отношении экспорта в Россию в размере 662 млн фунтов стерлингов.