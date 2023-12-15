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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Лидеры Евросоюза призвали к помощи Украине с экспортом зерна

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе подтвердили, что поддерживают усилия, нацеленные на помощь с экспортом украинского зерна.

"Европейский совет подчеркивает важность безопасности и стабильности в районе Черного моря. Жизненно важно, чтобы Украина могла экспортировать зерно, и чтобы оно достигало мировых рынков", - говорится в заявлении Европейского совета.

"Европейский совет поддерживает все усилия, нацеленные на упрощение украинского экспорта зерна в наиболее нуждающиеся страны, в частности в Африку и на Ближний Восток", - отмечается в документе.

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