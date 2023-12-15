Саммит ЕС подтвердил продолжение всеобъемлющей поддержки Киева

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В рамках саммита ЕС, проходящего в Брюсселе, Евросовет опубликовал в ночь на пятницу заключения по Украине, в которых подтверждается "поддержка Европейским союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности" страны.

"Европейский совет (...) подтверждает непоколебимую приверженность Европейского союза продолжению оказания сильной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины и ее народа столько, сколько потребуется", - говорится в документе.

Саммит ЕС заверил Киев, что продолжит удовлетворять "насущные военные и оборонные потребности Украины".

"Европейский совет особенно настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также через прямую двустороннюю помощь со стороны государств-членов", - сказано в заключениях европейских лидеров.

Они указали на "острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы об артиллерийских боеприпасах в один миллион снарядов, а также предоставить Украине больше систем ПВО".

В документе также содержится рекомендация Совету Евросоюза активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования, опираясь на предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Евросовет также подтвердил намерения Брюсселя обеспечить гарантии безопасности Украины на долгосрочную перспективу, что поможет ей "защитить себя, противостоять усилиям по дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем".

В заключениях саммита дано обещание "активизировать предоставление Украине дальнейшей гуманитарной помощи и помощи в области гражданской защиты, а также помощи для обеспечения устойчивости ее энергетического сектора". Кроме того, подтверждается приверженность ЕС восстановлению и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.

"Европейский союз и его государства-члены продолжат свои интенсивные глобальные информационно-пропагандистские усилия и сотрудничество с Украиной и партнерами из всех регионов мира, чтобы обеспечить максимально широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и ключевых принципов и целей украинской формулы мира в перспективе будущего глобального саммита мира", - заявили главы государств и правительств стран ЕС.

Вместе с тем они подтвердили намерение продолжать усиление санкций против РФ, а также "обеспечивать их эффективное применение и предотвращение обхода, особенно в отношении товаров высокого риска" в сотрудничестве с партнерами и союзниками.

Европейский совет приветствовал соглашение, достигнутое по директиве об уголовных наказаниях за нарушение ограничительных мер ЕС. В заключениях также осуждается военное сотрудничество Ирана, Белоруссии и КНДР с Россией.